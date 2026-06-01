Παρόλο που πρόκειται για ένα διαμέρισμα μόλις 54 τετραγωνικών μέτρων, η λειτουργική διαρρύθμιση και η σωστή αξιοποίηση του φυσικού φωτός δημιουργούν την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου.

Ο κεντρικός ενιαίος χώρος, οι λειτουργικές λύσεις αποθήκευσης, το ενιαίο ξύλινο δάπεδο, η περιορισμένη χρήση επίπλων μεγάλου όγκου, το λευκό και γενικά απαλές αποχρώσεις στις μεγάλες επιφάνειες σε συνδυασμό με μαύρες αλλά και πολύχρωμες λεπτομέρειες, η χρήση φυσικών υλικών με κυρίαρχο το ξύλο όπως και ο προσανατολισμός της διαρρύθμισης με τρόπο που να εκμεταλλεύεται το φυσικό φως, δημιουργούν μια ισορροπημένη και συνολικά ευχάριστη ατμόσφαιρα σε όλους τους χώρους.

Στα βασικά διακοσμητικά στοιχεία και οι οι vintage και πιο κλασικού ρουστίκ στυλ λεπτομέρειες, που παρά το γενικά σύγχρονο ύφος, συμβάλλουν επίσης στην γενική εικόνα και την αισθητική του χώρου.