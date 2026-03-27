Στις 20 Μαρτίου 2026, ο Pavan Davuluri, Executive Vice President of Windows & Devices της Microsoft, δημοσίευσε ανάρτηση στο Windows Insider Blog στην οποία παρουσιάζει αναλυτικά τις αλλαγές που σχεδιάζει η εταιρεία για τα Windows 11 μέσα στο υπόλοιπο του έτους. Το κείμενο αποτελεί την πιο εκτενή επίσημη απάντηση της Microsoft σε μήνες συσσωρευμένης κριτικής για ασταθείς ενημερώσεις, αδύναμη απόδοση σε βασικά σημεία του λειτουργικού και υπερβολική παρουσία του Copilot σε ορισμένες εμπειρίες χρήσης.

Αλλαγές που έρχονται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο για τους Insiders

Το πρώτο κύμα αλλαγών αφορά ορισμένα από τα πιο συζητημένα παράπονα. Σύμφωνα με τον Davuluri, η γραμμή εργασιών των Windows 11 αποκτά ξανά δυνατότητα τοποθέτησης στην κορυφή ή στις πλευρές της οθόνης, δυνατότητα που υπήρχε σε παλαιότερες εκδόσεις και αφαιρέθηκε με την κυκλοφορία των Windows 11 το 2021. Η Microsoft τη χαρακτηρίζει ως ένα από τα κορυφαία αιτήματα που έχει λάβει μέσω του Feedback Hub.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να μειώσει τα περιττά σημεία εισόδου του Copilot σε βασικές εφαρμογές, όπως το Snipping Tool, το Photos, τα Widgets και το Notepad. Στο επίσημο blog, ο Davuluri αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Microsoft θα είναι πλέον «πιο σκόπιμη» ως προς τον τρόπο και τον τόπο ενσωμάτωσης του Copilot.

Οι ενημερώσεις συστήματος γίνονται επίσης λιγότερο ενοχλητικές. Οι χρήστες θα μπορούν να παραλείπουν ενημερώσεις κατά την αρχική ρύθμιση της συσκευής και να έχουν περισσότερο έλεγχο στις επανεκκινήσεις. Η Microsoft αναφέρει επίσης βελτιώσεις στον File Explorer, με ταχύτερη εκκίνηση, λιγότερο τρεμόπαιγμα στη διεπαφή και συνολικά πιο σταθερή συμπεριφορά, καθώς και ανασχεδιασμό του Feedback Hub.

Ο ευρύτερος οδικός χάρτης για το υπόλοιπο του 2026

Πέρα από τις άμεσες αλλαγές, η Microsoft δεσμεύεται για τρεις μεγάλους άξονες βελτίωσης μέσα στο 2026. Πρώτον, απόδοση: η εταιρεία σχεδιάζει μείωση της κατανάλωσης μνήμης από το ίδιο το λειτουργικό, μετάβαση περισσότερων στοιχείων διεπαφής στο WinUI 3 για χαμηλότερη καθυστέρηση αλληλεπίδρασης και βελτιώσεις στο Windows Subsystem for Linux. Δεύτερον, αξιοπιστία: στόχος είναι λιγότερες καταρρεύσεις σε επίπεδο λειτουργικού, καλύτερη συμβατότητα οδηγών και σταθερότερη λειτουργία σε Bluetooth, USB και Windows Hello. Τρίτον, συνοχή εμπειρίας: η εταιρεία σχεδιάζει καλύτερη αναζήτηση, λιγότερες διακοπές από ειδοποιήσεις και Widgets και πιο χρήσιμη ενότητα «Προτεινόμενα» στο μενού Έναρξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Davuluri αναφέρει ρητά πως οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από πολύμηνη ανάλυση του feedback της κοινότητας. Παραδέχεται επίσης ότι η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί αλλαγή στον τρόπο ανάπτυξης των Windows, με πιο εκτεταμένο έλεγχο πριν τη διάθεση νέων λειτουργιών στους Insiders.

Λιγότερο Copilot σε βασικές εφαρμογές, περισσότερος έλεγχος στις ενημερώσεις

Αν οι αλλαγές υλοποιηθούν όπως περιγράφονται, ο μέσος χρήστης θα δει λιγότερο «θόρυβο» από το AI σε εφαρμογές όπως το Notepad και το Snipping Tool, μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις ενημερώσεις και βελτιωμένη απόκριση στον File Explorer. Η επιστροφή της δυνατότητας αναδιάταξης της γραμμής εργασιών αφορά κυρίως χρήστες με κατακόρυφες ή πολλαπλές οθόνες, αλλά έχει και συμβολική σημασία, επειδή διορθώνει μια επιλογή που είχε αφαιρεθεί χωρίς σοβαρό λειτουργικό λόγο.

Οι δεσμεύσεις παραμένουν δεσμεύσεις, και η Microsoft το γνωρίζει

Οι εξαγγελίες της Microsoft παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, εξαγγελίες, και η εταιρεία έχει βρεθεί ξανά σε παρόμοια θέση στο παρελθόν. Δευτερογενή μέσα επισημαίνουν ότι η Microsoft δεν έχει δεσμευτεί ρητά σε άλλα επίμονα σημεία κριτικής, όπως η συμπεριφορά του Edge ή η προώθηση του Bing. Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα μετάβασης των νέων λειτουργιών από τα Insider builds στους γενικούς χρήστες παραμένει ασαφές.

Επιπλέον, ιστορικά, αλλαγές σε File Explorer, taskbar και Windows Update έχουν συχνά συνοδευτεί από παλινδρομήσεις σε άλλες λειτουργίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το 2026 φαίνεται να είναι η κρίσιμη χρονιά δοκιμής για τα Windows 11. Αν η Microsoft τηρήσει τον οδικό χάρτη, μπορεί να αντιστρέψει μέρος της δυσπιστίας που έχει συσσωρευτεί. Αν όμως οι αλλαγές φτάσουν αργά ή αποσπασματικά, η κριτική είναι πιθανό να ενταθεί σε μια περίοδο όπου η μετάβαση από τα Windows 10 στα Windows 11 παραμένει κρίσιμη, μετά το τέλος υποστήριξης των Windows 10 στις 14 Οκτωβρίου 2025.

freegr

