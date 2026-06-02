2026-06-02 17:55:37
Ντέρτι (το): ουσιαστικό|| ο μεγάλος καημός, η βαθιά στενοχώρια, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, το βάσανο της καρδιάς.

Αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται ο πυρήνας της νέας ιστορίας, που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης.

Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Δεκαετία του ’80…

Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες.

Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα.



Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Πάτρα, 1987

Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν.

Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις.

Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα.

Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει.

Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Το «Ντέρτι», ένα σαρωτικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
