





Η ραδιοφωνική εξερεύνηση του σύμπαντος είναι κρίσιμη για την εξερεύνηση του διαστήματος, την αστρονομία και την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης

Πολύ πριν ο Νιλ Άρμστρονγκ πιλοτάρει την πρώτη επανδρωμένη σεληνάκατο στην Σελήνη, υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρούσε να προσεδαφιστεί στη σελήνη θα βυθιζόταν σε έναν αδυσώπητο ωκεανό σκόνης

. Ευτυχώς όμως, υπήρχε η ραδιοαστρονομία. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι το φεγγάρι δεν ήταν φτιαγμένο από κινούμενη άμμο (όπως έλεγε ο μύθος «the moon is made of green cheese»), επειδή οι ραδιοαστρονόμοι το χαρτογραφούσαν για δεκαετίες. Πώς; Ανακλώντας ραδιοκύματα από την επιφάνειά του και στη συνέχεια μελετώντας τα ελαφρώς αλλοιωμένα σήματα που επέστρεφαν στους δέκτες τους στη Γη. Με αυτόν τον τρόπο, οι ραδιοαστρονόμοι ήταν οι πρωτοπόροι, εκείνοι που έκαναν την «πρώτη επαφή» με το φεγγάρι, κάνοντας το όνειρο της εποχής του προγράμματος Απόλλων πραγματικότητα.

Αλλά δεν είναι μόνο το φεγγάρι. Από την διερεύνηση βίαιων σουπερνόβα μέχρι την αποστολή (και αναζήτηση) μηνυμάτων σε πιθανούς νοήμονες εξωγήινους, η ραδιοαστρονομία αγγίζει κάθε σκοτεινή και μυστηριώδη γωνιά του σύμπαντος.

Στο νέο της βιβλίο με τίτλο «»The Echoing Universe: How Radio Astronomy Helps Us See the Invisible Cosmos» (Basic Books, 2026)», η ραδιοαστρονόμος Emma Chapman παραμερίζει για λίγο το σκοτεινό πέπλο του οπτικού σύμπαντος για να μας δώσει μια σπάνια ματιά στην αόρατη ομορφιά που κρύβεται πίσω από αυτό, να περιγράψει τα πλεονεκτήματα της ραδιοαστρονομίας και να δικαιολογήσει την αισιοδοξία της σχετικά με τους εξωγήινους που περιμένουν να απαντήσουμε στην κλήση τους.

Αν βλέπαμε τα ραδιοκύματα

Αν τα ανθρώπινα μάτια μπορούσαν να δουν την ραδιοφωνική ακτινοβολία, να αντιληφθούν το ραδιοφωνικό φως, η εικόνα του ουρανού θα ανατρεπόταν πλήρως. Μέσα στον ενθουσιασμό της, η Chapman υπερβάλει κάπως, λέγοντας ότι «ο ήλιος θα εξαφανιζόταν σχεδόν εντελώς, ενώ το φεγγάρι θα φαινόταν να βρίσκεται σε μόνιμη πανσέληνο». Στην πραγματικότητα όμως, ο ήλιος δεν θα εξαφανιζόταν, αλλά θα φαινόταν με διαφορετική ένταση και δομή ανάλογα με το μήκος κύματος, συχνά μάλιστα ιδιαίτερα φωτεινός κατά τη διάρκεια ραδιοεκλάμψεων (ηλιακής δραστηριότητας), ενώ το φεγγάρι δεν θα ήταν συνεχώς στη φάση της πανσελήνου, αλλά οι φάσεις του θα ξεχώριζαν λιγότερο καθαρά εξαιτίας της θερμικής ραδιοεκπομπής της επιφάνειάς του.

Η Σελήνη όπως φαίνεται στο ορατό φως και στο «ραδιοφωνικό φως» κατά την διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης. Ακόμη και στο βαθύτερο σημείο της σκιάς της Γης, η Σελήνη εξακολουθεί να εκπέμπει μια συνεχή λάμψη ραδιοφωνικής ακτινοβολίας. (Πηγή: ALMA)

Στον ουρανό θα βλέπαμε απλώς μια τεράστια λωρίδα του Γαλαξία μας. Θα βλέπαμε τα μεσοαστρικά αέρια, όχι τα άστρα. Όλο αυτό το φαινομενικά κενό διάστημα γεμίζει και βλέπουμε, για παράδειγμα, μεγάλες γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν έμμεσα σε δομές μαγνητικών πεδίων μέσω της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και της πόλωσής της. Βλέπουμε ορισμένα αστρονομικά αντικείμενα, όπως πάλσαρ ή άστρα με ισχυρές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον τους. Βλέπουμε σουπερνόβα – άστρα που εκρήγνυνται – και βλέπουμε τα κελύφη αυτών των άστρων να διαστέλλονται πάρα πολύ αργά. Το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η εικόνα θα ήταν ορατή μέρα και νύχτα, αφού η ραδιοαστρονομία δεν χρειάζεται το σκοτάδι της νύχτας για να λειτουργήσει.

Βέβαια, η Chapman τονίζει πως είναι ευλογία που στερούμαστε μια τέτοιου είδους όραση. Αν βλέπαμε τα ραδιοκύματα, τότε η καθημερινότητά μας θα ήταν αφόρητη, καθώς θα κατακλυζόμασταν από τεχνητό ραδιοθόρυβο (Wi‑Fi, ραδιοφωνία, κινητά), αν και όχι με τον ίδιο «τυφλωτικό» τρόπο που λειτουργεί το ορατό φως στην ανθρώπινη όραση.

Εξερευνώντας το υπέδαφος της Σελήνης

Η χρήση των ραδιοκυμάτων συνεχίζεται και στην σύγχρονη εποχή των διαστημικών αποστολών, όπως το πρόγραμμα Artemis. Αντί να στέλνουμε απευθείας ανθρώπους σε επικίνδυνες αποστολές, μπορούμε να στείλουμε «πακέτα» ραδιοφωνικής ακτινοβολίας, τα οποία φτάνουν στη Σελήνη και επιστρέφουν σε 2,5 δευτερόλεπτα περίπου. Μετρώντας τις μεταβολές στην ένταση ή την πόλωση αυτής της ακτινοβολίας, οι επιστήμονες αποκρυπτογραφούν το σχήμα και την σύσταση της επιφάνειας. Αυτού του είδους η ενεργή ραδιοαστρονομία (στην ουσία μέθοδος ραντάρ) είναι πολύ σημαντικό εργαλείο σήμερα, γιατί επιπλέον έχει την ικανότητα να «σκάβει» και κάτω από την επιφάνεια, εισχωρώντας σε ρωγμές και σπηλιές. Η χαρτογράφηση αυτή είναι κρίσιμη για μελλοντικές αποστολές, προκειμένου να εντοπιστούν ασφαλή σημεία για την κατασκευή καταφυγίων, ικανών να προστατεύσουν τους αστροναύτες από τις επικίνδυνες ηλιακές καταιγίδες.

Γιατί θα είναι χρήσιμο ένα ραδιοτηλεσκόπιο στην αθέατη πλευρά της Σελήνης;

Η Γη γίνεται πραγματικά «θορυβώδης» όσον αφορά τα ραδιοκύματα, και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Όμως με το Starlink, έχει γίνει υπερβολικά θορυβώδης. Και τα ραδιοκύματα είναι πάρα πολύ αχνά. Οπότε χρειαζόμαστε ένα πιο ήσυχο μέρος για να τα ανιχνεύσουμε, και ένα τέτοιο είναι η αθέατη πλευρά του φεγγαριού. Η Chapman περιγράφει ένα συναρπαστικό και άκρως εφικτό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία: την αξιοποίηση ενός σεληνιακού κρατήρα ως φυσικού «πιάτου», παρόμοιου με το θρυλικό ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο που βρισκόταν στη ζούγκλα του Πουέρτο Ρίκο (μέχρι την κατάρρευσή του το 2020). Αυτόνομα ελαφρά ρομποτικά κουτιά θα μπορούσαν να προσεδαφιστούν στα τοιχώματα του κρατήρα, ξεδιπλώνοντας ένα χάλκινο δίκτυο. Έτσι, ο κρατήρας θα λειτουργεί ως πιάτο ραδιοτηλεσκοπίου που θα εστιάζει και θα συλλέγει μεγάλες ποσότητες της αχνής ραδιοφωνικής ακτινοβολίας.

Ωστόσο, ούτε η Σελήνη δεν μένει πλέον ανεπηρέαστη. Ο συνωστισμός μη επανδρωμένων διαστημικών σκαφών από Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ απαιτεί δορυφόρους αναμετάδοσης σε σεληνιακή τροχιά, οι οποίοι δημιουργούν ανεπιθύμητο υπόβαθρο στην έρευνα των ραδιοαστρονόμων. Η Chapman υποστηρίζει πως απαιτείται μια μέση λύση. Αναγνωρίζοντας τα τεράστια οφέλη που προσφέρουν τα δορυφορικά δίκτυα στην παγκόσμια συνδεσιμότητα, κάνει έκκληση για συνεργασία των εταιρειών, μείωση των πλεοναζόντων δορυφόρων και μεταχείριση του διαστήματος ως ενός περιβάλλοντος που χρήζει ηθικής και βιώσιμης διαχείρισης.

Η αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης (SETI)

Πρόκειται για την πιο διάσημη εφαρμογή της ραδιοαστρονομίας που απαιτεί ιώβεια υπομονή. Η αναζήτηση βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ελπίδα ότι κάποιος εξωγήινος πολιτισμός προσπαθεί να επικοινωνήσει. Είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων που μπορεί να αποδώσει καρπούς σήμερα το απόγευμα ή σε 200 χρόνια. Εξαρτάται από το αν κοιτάμε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

Η Chapman δηλώνει σίγουρη για την ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης. Οι αστρονομικές ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν ότι σχεδόν κάθε άστρο σαν τον Ήλιο έχει πλανήτες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη. Καθώς η φυσική ισχύει το ίδιο παντού στο σύμπαν, κάθε νοήμων πολιτισμός που αναπτύσσει τεχνολογία επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων θα καταλήξει νομοτελειακά στα ραδιοκύματα. Ακόμα κι αν δεν προσπαθούν σκόπιμα να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι πολύ πιθανό να εκπέμπουν ραδιοφωνικά σήματα στο διάστημα, όπως ακριβώς κάνει και η Γη. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε θεωρία περί εξωγήινων επισκέψεων στον πλανήτη μας στο παρελθόν.

Τι θα συμβεί στην πρώτη επαφή;

Στην περίπτωση που ένα επιβεβαιωμένο εξωγήινο σήμα φτάσει αύριο στη Γη, το πρωτόκολλο προβλέπει εξαντλητικούς ελέγχους από επιστήμονες για να αποκλειστεί κάθε φυσικό φαινόμενο. Όμως, το πώς θα ανακοινωνόταν παραμένει άγνωστο. Η Chapman αστειεύεται για το ενδεχόμενο μιας λιτής ανακοίνωσης στο Instagram, ενώ παραδέχεται πως κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδρούσε η κοινωνία: με πανικό, ταραχές ή απλή αδιαφορία.

Το σίγουρο είναι ότι οι επικοινωνιολόγοι της επιστήμης θα είχαν τεράστια ευθύνη να κατευνάσουν τους φόβους του κοινού για εισβολές τύπου «Mars Attacks!». Οι νόμοι της φυσικής καθιστούν τα ταξίδια με «υπερφωτεινές ταχύτητες» ή την χρήση «κινητήρων δίνης» (warp drives) επιστημονική φαντασία. Λόγω των τεράστιων αποστάσεων, μια επίσκεψη είναι πρακτικά αδύνατη.

Ακόμα κι αν το μήνυμα προέρχεται από έναν σχετικά κοντινό εξωπλανήτη, σε απόσταση 70 έτη φωτός από τη Γη, το ίδιο το σήμα ταξίδευε ήδη 70 χρόνια για να φτάσει σε εμάς. Μια απάντηση από την Γη θα χρειαζόταν άλλα 70 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, σύμφωνα με την Chapman,θα γινόμασταν φίλοι δι’ αλληλογραφίας. Χρειάζεται σχεδόν μια ολόκληρη γενιά για να στείλεις και να λάβεις ένα μήνυμα. Φανταστείτε να λέγαμε: «Γεια σας παιδιά, έχετε βρει λύση με την πυρηνική σύντηξη, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή;» και 70 χρόνια μετά να παίρναμε μια απάντηση του τύπου: «Δυστυχώς, δεν την έχουμε βρει ακόμα. Ευχαριστούμε!». Θα ήταν μια συναρπαστική, αλλά γενεαλογικά, χρονοβόρα διαδικασία.

«The Echoing Universe: How Radio Astronomy Helps Us See the Invisible Cosmos» , Emma Chapman (Basic Books, 2026)







Πηγή https://physicsgg.me/2

