Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ παράταση στην υποβολή των λογαριασμών μηνός Μαΐου 2026, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε νέα φαρμακεία, καθώς και σε φαρμακεία των οποίων τα στοιχεία έχουν μεταβληθεί και απαιτείται επικαιροποίηση στο Μητρώο Συμβάσεων.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, η ηλεκτρονική πύλη eopyykmes.gr θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ώστε να ολοκληρωθούν οι υποβολές των ιδιωτικών φαρμακείων για τον μήνα 05/2026.

Η κατάθεση των συνταγών στα φυσικά σημεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την...

.... Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με την ενημέρωση, η ηλεκτρονική πύλη θα είναι κλειστή.

farmakopoioi

Σημείωση: Οι συνάδελφοι που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την υποβολή τους θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χρονικά όρια.Το μήνυμα του ΠΦΣ: Ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ παράταση στην υποβολή λογαριασμών μηνός Μαΐου ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα των νέων φαρμακείων τα οποία δεν είχαν δηλώσει τα στοιχεία τους στην πύλη ΚΜΕΣ, όπως και φαρμακείων τα στοιχεία των οποίων έχουν μεταβληθεί και απαιτείται επικαιροποίηση τους στο Μητρώο Συμβάσεων. Σας ενημερώνουμε ότι το site eopyykmes.gr θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Πέμπτη 11.06.2026 ώστε να ολοκληρωθούν οι υποβολές ιδιωτικών φαρμακείων μηνός 05/2026. Η κατάθεση των συνταγών στα φυσικά σημεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 12.06.2026 (το site θα είναι κλειστό).