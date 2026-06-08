2026-06-08 06:56:47
Φωτογραφία για Πρόσκληση σε ειδική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος e-presence.gov.gr) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ημερομηνία 5/6/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος e-presence.gov.gr) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9 Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 07:15 μ.μ....

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