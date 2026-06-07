





Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Dragons’ Den Ελλάδας», με τον Σάκη Τανιμανίδη να προαναγγέλλει σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να ανανεώσουν το δημοφιλές επιχειρηματικό show.







Ο παρουσιαστής, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αποκάλυψε ότι η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το επίπεδο των συμμετοχών αλλά και για τα νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στις θέσεις των επενδυτών.







Όπως ανέφερε, ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει τόσο γνώριμους όσο και νέους Dragons, οι οποίοι διακρίνονται για την επιχειρηματική τους πορεία και αναμένεται να δώσουν νέο ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις με τους διαγωνιζόμενους.







Παράλληλα, ο Σάκης Τανιμανίδης υπογράμμισε ότι η επιτυχία της εκπομπής τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι τολμούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, διεκδικώντας χρηματοδότηση και καθοδήγηση για να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η νέα σεζόν αναμένεται να φέρει καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις, δυναμικές επενδυτικές συμφωνίες και έντονες στιγμές στο πλατό, διατηρώντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που έχουν αγκαλιάσει το format από την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση.







Την ίδια περίοδο, ο παρουσιαστής συνεχίζει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες μαζί με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, με τους δύο να συνδυάζουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, έχοντας δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες συνεργασίες της ελληνικής showbiz.

Πηγή: tvnea.com