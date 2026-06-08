2026-06-08 10:37:51
Φωτογραφία για 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου: Ο φαρμακοποιός στο επίκεντρο της σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας
Στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 η Τρίπολη θα φιλοξενήσει το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου, μια από τις σημαντικότερες ετήσιες συναντήσεις του κλάδου. Με κεντρικό μήνυμα τον αναβαθμισμένο ρόλο του φαρμακοποιού στη σύγχρονη υγειονομική φροντίδα, το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις νέες προοπτικές του επαγγέλματος.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τη συνεργασία των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και με οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας. Τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ΙΔΕΕΑΦ, ενώ αναμένεται να το παρακολουθήσουν φαρμακοποιοί από όλη τη χώρα, βοηθοί φαρμακείου και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς.

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