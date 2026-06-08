Η διαπίστωση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) λειτουργεί ως ένας «ψηφιακός καθρέφτης» της κοινωνίας μας είναι απόλυτα ακριβής. Παρά την αύρα της «αντικειμενικότητας» που περιβάλλει τους αλγορίθμους, η πραγματικότητα είναι ότι η AI δεν γεννήθηκε σε κενό· εκπαιδεύτηκε πάνω στον τεράστιο, άναρχο και συχνά προβληματικό όγκο δεδομένων του Διαδικτύου.

Ακολουθεί μια ανάλυση του πώς η νέα τεχνολογία κληρονόμησε τις παθογένειες του ιστού:

1. Η «Πρώτη Ύλη»: Δεδομένα με Προκατάληψη

Τα μοντέλα AI (όπως το GPT-4 ή το Claude) εκπαιδεύονται σε δισεκατομμύρια λέξεις από ιστοσελίδες, φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα.

Ιστορικές Προκαταλήψεις: Αν το διαδίκτυο περιέχει κείμενα δεκαετιών που αναπαράγουν στερεότυπα για το φύλο, τη φυλή ή την καταγωγή, ο αλγόριθμος τα μαθαίνει ως «κανόνες» της γλώσσας.

Υποεκπροσώπηση: Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί που δεν κυριαρχούν στο διαδίκτυο (π.χ. σπάνιες διάλεκτοι ή παραδόσεις προφορικής ιστορίας) παραγκωνίζονται, οδηγώντας σε έναν ψηφιακό πολιτισμικό ιμπεριαλισμό.

2. Τα «Τυφλά Σημεία» του Ιστού

Ο ιστός δεν είναι μια πλήρης αναπαράσταση της ανθρωπότητας. Είναι η αναπαράσταση όσων έχουν πρόσβαση σε αυτόν.

Echo Chambers (Θάλαμοι Αντήχησης): Η AI κληρονομεί την τάση του διαδικτύου να ενισχύει τις πιο «δυνατές» ή πολωμένες απόψεις, καθώς αυτές παράγουν περισσότερο περιεχόμενο και engagement.

Δυτικοκεντρική Οπτική: Η πλειονότητα των δεδομένων εκπαίδευσης προέρχεται από τη Δύση. Αυτό δημιουργεί «τυφλά σημεία» στην κατανόηση τοπικών πλαισίων, ηθικών αξιών και κοινωνικών δομών άλλων ηπείρων.

3. Η Παγίδα της «Αντικειμενικότητας»

Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι η ψευδαίσθηση της αμεροληψίας. Επειδή μια απάντηση δίνεται από μια μηχανή με δομημένο λόγο, τείνουμε να την εμπιστευόμαστε περισσότερο από ένα τυχαίο σχόλιο στο Reddit.

Σημαντικό: Η AI δεν «γνωρίζει» τι είναι αλήθεια ή τι είναι δίκαιο· γνωρίζει μόνο ποια λέξη είναι στατιστικά πιθανότερο να ακολουθήσει την προηγούμενη, με βάση όσα διάβασε online.

Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα;

Η τεχνολογική κοινότητα προσπαθεί πλέον να «αποτοξινώσει» την AI μέσω:

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback): Άνθρωποι αξιολογούν τις απαντήσεις της AI για να καταστείλουν ρητορική μίσους και προκαταλήψεις.

Curated Datasets: Χρήση επιλεγμένων, ποιοτικών πηγών αντί για την ανεξέλεγκτη «σάρωση» όλου του ιστού.

Διαφάνεια και Έλεγχος: Θέσπιση κανόνων (όπως το AI Act της ΕΕ) για τον έλεγχο των αλγορίθμων που παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις.

Είναι σαφές ότι η AI δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά ένας καθρέφτης που μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας προκαταλήψεις, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ψηφιακή μας ιστορία.

Ποια πτυχή αυτής της «κληρονομιάς» σας ανησυχεί περισσότερο: η αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων ή η διάδοση παραπληροφόρησης;

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