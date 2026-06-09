2026-06-09 07:38:11

Επανέρχονται στο τραπέζι της κυβέρνησης τα σενάρια που είχαν μπει στο συρτάρι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο τέλος του 2024 για τις αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).Το «παράθυρο» των αλλαγών αναμένεται να ανοίξει από την πρότυπη – πιλοτική δίκη που θα διεξαχθεί με πρωτοβουλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 10 Ιουνίου.Η ΕΑΣ επιβάλλεται σε 400.000 sidirodromikanea

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