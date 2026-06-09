2026-06-09 07:38:11
Φωτογραφία για Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ για τις συντάξεις με πιλοτική δίκη - Ποιο είναι το σενάριο για τις νέες κλίμακες.
Επανέρχονται στο τραπέζι της κυβέρνησης τα σενάρια που είχαν μπει στο συρτάρι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο τέλος του 2024 για τις αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).Το «παράθυρο» των αλλαγών αναμένεται να ανοίξει από την πρότυπη – πιλοτική δίκη που θα διεξαχθεί με πρωτοβουλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 10 Ιουνίου.Η ΕΑΣ επιβάλλεται σε 400.000 sidirodromikanea
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Συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.
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Συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.
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