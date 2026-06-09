2026-06-09 07:13:05

Με την ολοκλήρωσή του, προστίθενται περίπου 75 χιλιόμετρα σύγχρονης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη βασική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει εμπορευματικά την Ελλάδα με την ΕυρώπηΣε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών sidirodromikanea

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