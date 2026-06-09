2026-06-09 07:13:05
Φωτογραφία για Ενεργοποίηση της σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη - Ειδομένη μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια.
Με την ολοκλήρωσή του, προστίθενται περίπου 75 χιλιόμετρα σύγχρονης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη βασική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει εμπορευματικά την Ελλάδα με την ΕυρώπηΣε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών sidirodromikanea
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Γαλάτσι: Παιδιά Ζουν Καθημερινά μέσα σε συνεχή, αμείλικτο και ανηλεή θόρυβο από σταθμευμένα τρόλεϊ στην διπλή αφετηρία στο Γαλάτσι, που έχουν ενεργοποιημένα τα κλιματιστικά του, επί ώρες.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνει ο Γ. Μανιάτης την προστασία των τουριστικών δικτύων Σιδηροδρόμου.
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνει ο Γ. Μανιάτης την προστασία των τουριστικών δικτύων Σιδηροδρόμου.
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