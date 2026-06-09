Το άρθρο αυτό είναι διαφορετικό από την θεματολογία μου, όμως αποφάσισα να το κοινοποιήσω διότι με παρακάλεσαν φίλοι μου.Το θέμα με το οποίο ασχολείται το άρθρο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ζωή αυτών των ανθρώπων και το εξωφρενικό της όλης κατάστασης είναι πως οι υπεύθυνοι, όχι ΜΟΝΟ δεν λύνουν το θέμα, αλλά χρόνια τώρα εμπαίζουν όλον αυτόν τον κόσμο!Το θέμα αφορά την δημόσια υγεία,την προστασία του περιβάλλοντος,την ηχορύπανση,την ποιότητα ζωής σε κατοικημένη περιοχή,και τη νομιμότητα της λειτουργίας δημόσιων συγκοινωνιών.Οι συνεχείς εκπομπές diesel σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και η συνεχής ηχορύπανση, η οποία είναι 30 φορές άνω των κανονικών επιπέδων θέτει σε πιθανούς κινδύνους υγείας παιδιά,ηλικιωμένους,άτομα με άσθμα,καρδιοπαθείς,ανθρώπους με ΧΑΠ ή άλλες αναπνευστικές παθήσεις.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την ηχορύπανση και τα καυσαέρια diesel καρκινογόνα.Και ειδικά όταν μιλάμε για τρόλεϊ — δηλαδή οχήματα που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν κυρίως ηλεκτροκίνητα — η συνεχής χρήση πετρελαιοκινητήρων επί μακρόν, ενώ τα οχήματα είναι σταματημένα, δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτήματα.Δεν υπολογίζουν ούτε τα παιδιά, ούτε τους αρρώστους, (που υπάρχουν σε κάθε γειτονιά) ούτε τους υπόλοιπους κατοίκουςΑκολουθεί το άρθροΣε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, η προστασία των παιδιών θα έπρεπε να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.Κι όμως, σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας, όπως στο Γαλάτσι, εκατοντάδες παιδιά μεγαλώνουν και μελετούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς ηχορύπανσης.Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ο επίμονος θόρυβος από ακινητοποιημένα τρόλει, τα οποία έχουν σε λειτουργία πετρελαιοκινητήρες και κλιματιστικά, διαταράσσει τη συγκέντρωση, την ηρεμία και την ποιότητα ζωής ολόκληρων οικογενειών.Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών σε υψηλά επίπεδα θορύβου επηρεάζει αρνητικά τη γνωστική τους ανάπτυξη,τη μαθησιακή τους απόδοση,τον ύπνο και τη συναισθηματική τους ισορροπία.Το ζήτημα, επομένως, δεν αφορά απλώς μια ενόχληση της καθημερινότητας.Αφορά το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που προστατεύει την υγεία, την ανάπτυξη και το μέλλον τους.Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η αστική ηχορύπανση εξελίσσεται σε "παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία, η οποία ήδη οδηγεί σε 12.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζει περίπου 100 εκατομμύρια Αμερικανούς....η συνέχεια του άρθρου:https://taneatisgaleras.blogspot.com/2026/06/blog-post_08.html