2026-07-22 07:44:14

Διπλάσιες συντάξεις χηρείας με αυξήσεις που ενδεικτικά φτάνουν ως και 772 ευρώ τον μήνα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου περίπου 8.469 συνταξιούχοι του Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας και σύνταξη χηρείας μετά τις 13 Μαΐου του 2016.Οι μεγάλες αυξήσεις θα δοθούν γιατί οι μειώσεις που τους είχαν επιβληθεί σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου καταργούνται sidirodromikanea

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