2026-07-22 07:44:14
Φωτογραφία για Φάκελος συντάξεις χηρείας: Ποιες διπλασιάζονται, τι ισχύει για ορφανά τέκνα και αναδρομικά.
Διπλάσιες συντάξεις χηρείας με αυξήσεις που ενδεικτικά φτάνουν ως και 772 ευρώ τον μήνα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου περίπου 8.469 συνταξιούχοι του Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας και σύνταξη χηρείας μετά τις 13 Μαΐου του 2016.Οι μεγάλες αυξήσεις θα δοθούν γιατί οι μειώσεις που τους είχαν επιβληθεί σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου καταργούνται sidirodromikanea
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