Η Φαρμακαποθήκη Liafarm πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Ιουνίου την ετήσια τελετή απονομής των υποτροφιών «Ιωνάς Στρούμσας», ενός θεσμού αφιερωμένου στη μνήμη του ιδρυτή του Ομίλου, με στόχο την επιβράβευση της αριστείας και τη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων στον χώρο της φαρμακευτικής.

Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν παρουσία του προέδρου του τμήματος Φαρμακευτικής, κου Δημήτρη Φατούρου, σε φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή τους επίδοση και την αφοσίωσή τους στην επιστημονική τους πορεία.

Ο θεσμός των υποτροφιών «Ιωνάς Στρούμσας» εκφράζει τις αξίες που πρέσβευε ο ιδρυτής του Ομίλου: την προσήλωση στη γνώση, την αριστεία, τη συνεχή εξέλιξη και τη στήριξη των νέων ανθρώπων που θα αποτελέσουν το μέλλον του κλάδου.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Liafarm συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της φαρμακευτικής κοινότητας, τιμώντας παράλληλα την παρακαταθήκη του Ιωνά Στρούμσα.

Η εταιρεία συγχαίρει θερμά όλους τους υποτρόφους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια των σπουδών και της επαγγελματικής τους διαδρομής.







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