Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η Liafarm ανακοινώνει την κατάκτηση του Gold βραβείου στην κατηγορία Workplace Culture Excellence στο πλαίσιο των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2026.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τον σεβασμό, τη συνεργασία και την επαγγελματική εξέλιξη.

Η βράβευση αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Liafarm, η οποία με την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος, κ. Ιωάννης Σκόδρας.

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