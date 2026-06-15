2026-06-15 13:36:03
Φωτογραφία για ΓΑΙΑΟΣΕ: Κατατέθηκαν οι φάκελοι πολεοδομικής ωρίμανσης για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Νέα εποχή για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.
ΑΠΕ/ΓΑΙΑΟΣΕΑνοίγει ο δρόμος για επενδύσεις και αστική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας της χώρας με την κατάθεση των φακέλων πολεοδομικής ωρίμανσης για τέσσερα εμβληματικά ακίνητα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη από την ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου / Growthfund, στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών.Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι «η ΓΑΙΑΟΣΕ κάνει ένα sidirodromikanea
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