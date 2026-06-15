Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για τη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», η οποία προορίζεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά «χαρτιά» του σταθμού στην prime time της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Η παραγωγή προχωρά σταδιακά στο «χτίσιμο» ενός ιδιαίτερα δυνατού καστ, με γνωστούς και καταξιωμένους ηθοποιούς να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής του Γιάννη Τσορτέκη και της Μαρίας Ζορμπά, ακόμη δύο σημαντικά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής προστίθενται στο δυναμικό της σειράς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, η Κατερίνα Διδασκάλου συμφώνησε να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή του ΑΝΤ1, επιστρέφοντας σε καθημερινή σειρά του σταθμού έπειτα από αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, στο «Κρίνο και αγκάθι» εντάσσεται και ο Στέλιος Μάϊνας, ο οποίος αναλαμβάνει έναν από τους πιο κομβικούς ρόλους της ιστορίας. Οι δύο ηθοποιοί αναμένεται να συνθέσουν δύο από τα βασικά πρωταγωνιστικά ζευγάρια της σειράς, καθώς η Κατερίνα Διδασκάλου θα βρεθεί τηλεοπτικά δίπλα στον Γιάννη Τσορτέκη, ενώ ο Στέλιος Μάϊνας θα συνδεθεί σεναριακά με τη Μαρία Ζορμπά.

Η υπόθεση μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Αρκαδία του 1959 και περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα που αποφασίζει να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου παντρεύεται τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για την τραγωδία, χωρίς να υπολογίζει πως στην πορεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον έρωτα. Μυστικά, ανατροπές και καλά κρυμμένες αλήθειες συνθέτουν το σκηνικό της νέας δραματικής σειράς.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός, το σενάριο η Γιάννα Κανελλοπούλου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Prima Visione.

Πηγή: tvnea.com