2026-07-27 07:49:14

Πέντε Ιταλοί μαθητές και ο δάσκαλός τους ζήτησαν συγγνώμη από μια Ταϊλανδέζα στο Αστυνομικό Τμήμα Samrae το Σάββατο (25 Ιουλίου) μετά από διαφωνία σχετικά με τη συμπεριφορά τους σε τρένο BTS στην Ταϊλάνδη.Η αστυνομία της Ταϊλάνδης επέβαλε επίσης πρόστιμα στους φοιτητές και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να τερματίσουν το θέμα χωρίς να κινηθούν περαιτέρω νομικές διαδικασίες η μία εναντίον της άλλης, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ