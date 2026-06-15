2026-06-15 12:47:02

Ο σιδηροδρομικός τομέας της Κίνας ανέφερε σταθερή αύξηση τόσο στην εμπορευματική όσο και στην επιβατική κίνηση τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, ενώ οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία συνέχισαν να αυξάνονται, δήλωσε τη Δευτέρα η Εθνική Διοίκηση Σιδηροδρόμων.Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, ο συνολικός όγκος σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών έφτασε τους 2,19 δισεκατομμύρια τόνους, sidirodromikanea

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