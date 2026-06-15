2026-06-15 11:31:09
Φωτογραφία για Νέα εφαρμογή Liafarm B2B για iOS κινητά

Η Liafarm ενημερώνει τους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς ότι η νέα εφαρμογή Liafarm B2B είναι πλέον διαθέσιμη και για κινητά με λειτουργικό iOS.

Μέσα από την εφαρμογή, ο φαρμακοποιός μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από το κινητό του σε βασικές λειτουργίες της B2B πλατφόρμας, διευκολύνοντας την καθημερινή του εργασία και την παρακολούθηση των συναλλαγών του.



Μέσα από την εφαρμογή παρέχεται πρόσβαση:

στις παραγγελίες του φαρμακείου, στις διαθέσιμες προσφορές, στα οικονομικά στοιχεία, σε χρήσιμα νέα και ανακοινώσεις.

Οι φαρμακοποιοί που διαθέτουν iPhone μπορούν να αναζητήσουν την εφαρμογή στο...

.... App Store, πληκτρολογώντας “Liafarm”, ή να την κατεβάσουν απευθείας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατεβάστε την εφαρμογή Liafarm B2B από το App Store

Η διάθεση της εφαρμογής και σε iOS συσκευές αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ευκολότερη, ταχύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των φαρμακείων μέσω ψηφιακών εργαλείων.



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