2026-06-16 13:05:21

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία σχεδιάζουν να κατασκευάσουν σιδηροδρομική σύνδεση που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Ιορδανίας και Συρίας τα επόμενα 3-4 χρόνια, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου. Το έργο θα επιτρέψει τη μεταφορά αγαθών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και επιβατών μεταξύ του Κόλπου, της Τουρκίας και της Ευρώπης.Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία σχεδιάζουν sidirodromikanea

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