2026-07-24 10:17:20

Ο ΕΜΑ διενεργεί απευθείας αξιολογήσεις ευπάθειας σε 300 κρίσιμες δραστικές ουσίες, που αντιστοιχούν σε 19.000 προϊόντα.



Τον Χειμώνα του 2022, η Ευρώπη έμεινε χωρίς ένα από τα βασικά εργαλεία της Ιατρικής. Η αμοξικιλλίνη - τόσο μόνη της όσο και σε συνδυασμό με κλαβουλανικό οξύ - έγινε σπάνια, καθώς η εποχική ζήτηση για παιδιατρικά σκευάσματα αυξήθηκε κατά 500% και οι κατασκευαστές δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν.



"Είχαμε ελλείψεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΕΕ]", δήλωσε η Monica Dias, PharmD, PhD, επικεφαλής εφοδιασμού και διαθεσιμότητας φαρμάκων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). "Έπρεπε να ζητήσουμε [από τις εταιρείες] να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα επειδή είχαμε αύξηση της ζήτησης και δεν είχαμε αρκετή προσφορά αυτών των προϊόντων για τους Ευρωπαίους ασθενείς".



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