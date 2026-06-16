2026-06-16 14:31:32
Φωτογραφία για Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 61η Συνάντηση των Ευρωπαϊκών Φορέων Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, η 61η Συνάντηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Φορέων Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (61st Plenary Meeting of the NIB Network – European Network of Rail Accidents National Investigation Bodies), την οποία φιλοξένησε ο Ελληνικός Εθνικός Φορέας Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ( sidirodromikanea
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