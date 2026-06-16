Το «Live News» ήταν το πρόγραμμα που ξεχώρισε στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 16.1% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία του.

Από κοντά ακολούθησαν το «The Chase» με 13.2% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 13.0%, δίνοντας τη δική τους μάχη για τις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 9.6%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 9.2%.

Το «Cash or Trash» κινήθηκε στο 7.2%, ενώ το «Στούντιο 4» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» βρέθηκαν στο 5.9%.

Το «Rouk Zouk» σημείωσε 5.5%, η ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» στον ΣΚΑΪ 5.7%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 2.6%.

Πηγή: tvnea.com