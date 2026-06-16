Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» ήταν ο μεγάλος νικητής της prime time ζώνης, καθώς σημείωσε 18.5% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην πρώτη θέση της βραδιάς.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με 15.2%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε 12.7%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Ανάμεσα στα προγράμματα που ξεχώρισαν βρέθηκαν επίσης το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 12.9%, το «MasterChef 10» με 10.9%, η «Γη της Ελιάς» με 10.2% και το «Έχω Παιδιά» με 10.0%.

Η «Μία Νύχτα Μόνο» σημείωσε 9.9%, ενώ το «The 2Night Show» κατέγραψε 9.2% στη late night ζώνη.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Grand Hotel» με 7.1%, οι «Σούπερ Ήρωες» με 5.8%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 5.1%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 4.5% και το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 4.0%.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.7%, η ταινία «Η Συμμορία των Δεκατριών» στο Open με 2.8% και το «Το Παιδί» με 2.6%.

Πηγή: tvnea.com