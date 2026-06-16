











Την καλύτερη επίδοση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη σημείωσε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε 18.3% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Το «Happy Day στον Alpha» ακολούθησε με 14.6%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα, ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 9.5%.

Το «Νωρίς – Νωρίς» σημείωσε 7.4%, ξεπερνώντας το «Καλημέρα Ελλάδα», που κινήθηκε στο 6.0%, και την «Ώρα Ελλάδος», η οποία κατέγραψε 5.8%.

Η πρωινή μάχη είχε ξεκάθαρο νικητή την «Κοινωνία Ώρα Mega», με το «Happy Day» να ακολουθεί σε απόσταση και να διατηρεί τη δυναμική του στη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com