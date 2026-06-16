2026-06-16 12:12:02
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» μπροστά – Δεύτερο το «Happy Day»

 





Την καλύτερη επίδοση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη σημείωσε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε 18.3% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Το «Happy Day στον Alpha» ακολούθησε με 14.6%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα, ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 9.5%.

Το «Νωρίς – Νωρίς» σημείωσε 7.4%, ξεπερνώντας το «Καλημέρα Ελλάδα», που κινήθηκε στο 6.0%, και την «Ώρα Ελλάδος», η οποία κατέγραψε 5.8%.

Η πρωινή μάχη είχε ξεκάθαρο νικητή την «Κοινωνία Ώρα Mega», με το «Happy Day» να ακολουθεί σε απόσταση και να διατηρεί τη δυναμική του στη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» μπροστά – Μάχη ανάμεσα σε «The Chase» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» μπροστά – Μάχη ανάμεσα σε «The Chase» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» κράτησε τα ηνία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» κράτησε τα ηνία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» κράτησε τα ηνία
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» κράτησε τα ηνία
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» μπροστά – Μάχη ανάμεσα σε «The Chase» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» μπροστά – Μάχη ανάμεσα σε «The Chase» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» πέρασαν μπροστά
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» πέρασαν μπροστά
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» πήρε τη νίκη
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» πήρε τη νίκη
Τα Mad Video Music Awards 2026 για 7η χρονιά στο MEGA
Τα Mad Video Music Awards 2026 για 7η χρονιά στο MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» πέρασαν μπροστά
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» πέρασαν μπροστά
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» πήρε τη νίκη
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» πήρε τη νίκη
Το «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, κλείνει τα… χίλια
Το «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, κλείνει τα… χίλια
«ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ»: Δείτε το νέο teaser με τρεις ακόμη ήρωες
«ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ»: Δείτε το νέο teaser με τρεις ακόμη ήρωες
Τα Mad Video Music Awards 2026 για 7η χρονιά στο MEGA
Τα Mad Video Music Awards 2026 για 7η χρονιά στο MEGA