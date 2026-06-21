Μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες ελληνικές σειρές των τελευταίων ετών έρχεται ξανά στους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο ΑΝΤ1 εντάσσει στο καλοκαιρινό του πρόγραμμα το «Έτερος Εγώ», προσφέροντας στους τηλεθεατές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από την αρχή ολόκληρο το τηλεοπτικό σύμπαν της σειράς.

Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, το κανάλι θα προβάλλει όλους τους κύκλους του «Έτερος Εγώ», της αστυνομικής σειράς που καθήλωσε το κοινό με τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, τις ανατρεπτικές εξελίξεις και τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της.

Η σειρά, βασισμένη στη δημιουργία του Σωτήρη Τσαφούλια, κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο για την κινηματογραφική της αισθητική όσο και για τα πολυεπίπεδα σενάρια που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Με επίκεντρο τον καθηγητή εγκληματολογίας Δημήτρη Λαΐνη και τις πολύπλοκες υποθέσεις που καλείται να εξιχνιάσει, το «Έτερος Εγώ» εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της ελληνικής μυθοπλασίας.

Η επαναφορά όλων των κύκλων στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 δίνει την ευκαιρία τόσο στους παλιούς φίλους της σειράς να την απολαύσουν ξανά όσο και στους νεότερους τηλεθεατές να γνωρίσουν μία παραγωγή που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Με τις καλοκαιρινές επαναλήψεις να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το «Έτερος Εγώ» επιστρέφει από τις 6 Ιουλίου στον ΑΝΤ1, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μυστήριο, αγωνία και καθηλωτικές ιστορίες εγκλήματος.

Πηγή: tvnea.com