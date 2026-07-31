2026-07-31 16:45:47
Φωτογραφία για Μια Γυναίκα - Οι πρώτες εικόνες της σειράς του ALPHA - Δείτε τα trailer
Η πρώτη γεύση από τη σειρά είναι στον "αέρα".

Αρχίζει να ξετυλίγεται η ιστορία μέσα από εικόνες πλημμυρισμένες με κυκλαδίτικο φως και απέραντο γαλάζιο.

Ο ιδανικός καμβάς για τον απόλυτο έρωτα δυο νέων. 

Ένας έρωτας τόσο όμορφος, που έμελλε να διακοπεί τόσο σκληρά κι απρόσμενα.

Όταν το «μαζί» γίνεται «μόνη», η ζωή δείχνει το αμείλικτο πρόσωπο της  

Η Μαρίνα, μια νέα ταλαντούχα γυναίκα, ζει με τα δυο μικρά παιδιά της σε μια λαϊκή γειτονιά.

Έχει χάσει τον Νίκο, τον έρωτα της ζωής της πριν τέσσερα χρόνια, κι από τότε παλεύει μόνη για την επιβίωσή τους.

Ζει με την ανάμνησή του και φροντίζει να τον κρατά ζωντανό στην ψυχή των παιδιών της. 

Είναι μόνη απέναντι σε όλους και σε όλα και θα χρειαστεί να πολεμήσει σε πολλά μέτωπα για να σταθεί όρθια.

Μέσα από καθημερινές μάχες θα ανακαλύψει ότι οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες όταν αφορούν στην ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών της.

 

Μια ιστορία δύναμης ψυχής για «Μια γυναίκα» που αρνήθηκε να λυγίσει.

 

Δείτε τα trailer

Πηγή: tvnea.com
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