2026-08-04 10:01:51

Πριν ακουστεί η πρώτη ατάκα. Πριν οι ζωές του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) και της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου) διασταυρωθούν. Πριν ο έρωτάς τους μπορέσει να υπάρξει στην πραγματική ζωή, το «Για Σένα» μάς μεταφέρει στον τόπο όπου γεννιούνται τα πρώτα αληθινά τους συναισθήματα.



Γιατί κάποιες φορές, πριν ένας έρωτας μπορέσει να υπάρξει στην πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να γεννηθεί μέσα στο συναίσθημα.



Το trailer του «Για Σένα» δεν μας αποκαλύπτει την ιστορία. Μας καλεί πρώτα να τη νιώσουμε.



Δες το trailer εδώ:



Πηγή: tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ