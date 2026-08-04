2026-08-04 10:01:51
Φωτογραφία για Για Εσένα: Αυτό ειναι το τρέιλερ VIDEO CLIP της σειράς του ALPHA
Πριν ακουστεί η πρώτη ατάκα. Πριν οι ζωές του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) και της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου) διασταυρωθούν. Πριν ο έρωτάς τους μπορέσει να υπάρξει στην πραγματική ζωή, το «Για Σένα» μάς μεταφέρει στον τόπο όπου γεννιούνται τα πρώτα αληθινά τους συναισθήματα.

Γιατί κάποιες φορές, πριν ένας έρωτας μπορέσει να υπάρξει στην πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να γεννηθεί μέσα στο συναίσθημα.

Το trailer του «Για Σένα» δεν μας αποκαλύπτει την ιστορία. Μας καλεί πρώτα να τη νιώσουμε.

Δες το trailer εδώ: 

Πηγή: tvnea.com
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