2026-06-21 09:31:47
Φωτογραφία για Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από αλυσίδα καλλυντικών
Με μπροστάρηδες δύο Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Περιφέρειας που αντιλήφθηκαν και έφεραν το θέμα στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), ο κλάδος διά του ανώτατου Συλλογικού του οργάνου με ανακοίνωσή του στρέφεται κατά γνωστής αλυσίδας καλλυντικών – προϊόντων ομορφιάς, επειδή όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, έχει διαπιστωθεί ότι σε καταστήματα της αλυσίδας που είτε εκμεταλλεύεται η εταιρεία, είτε συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα υπό το brand της, και δη στο τμήμα που τιτλοφορείται «φίρμα εταιρείας DERMOCENTER», δίπλα στις επιγραφές που το φέρουν «υφίσταται ένας πράσινος σταυρός ο οποίος παραπέμπει άμεσα σε φαρμακείο».

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία - άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5) – που ορίζει ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

  

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