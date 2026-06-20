Με ένα χάλκινο μετάλλιο και μία εύφημο μνεία επέστρεψε η ομάδα των πέντε Ελλήνων μαθητών πουσυμμετείχαν, από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικής (EuPhO – 2026) στο Γκέ-τεμποργκ της Σουηδίας μαζί με περίπου 200 συνομήλικούς τους από 40 χώρες.

Ο Γεώργιος Καλλιγέρης (4ο ΓΕΛ Χανίων) έλαβε Χάλκινο Μετάλλιο και ο Θεόδωρος Σάρρας (Σχολή Μωραΐτη)Εύφημο Μνεία.

Η ελληνική ομάδα απαρτιζόταν επίσης από τον Άγγελο Γκορίτσα (Κολλέγιο Αθηνών), τονΓεώργιο Κορτέση (5ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ωραιόκαστρου “Όλγα Σταυρίδου”) και τον ΓρηγόριοΚαγκελάρη (Πρότυπο Βαρβάκειο ΓΕΛ).

Οι Έλληνες μαθητές, που μετέχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής, επιλέγονται αποκλειστικά από τουςΠανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής «Αριστοτέλης», κατά την διάρκεια των οποίων εξετάζονται σε θεω-ρητικά και πειραματικά θέματα (στην Β ́ Φάση, η οποία διεξάγεται στους χώρους του Τμήματος Φυσικήςτου Ε.Κ.Π.Α., εξετάζονται σε συνθήκες πραγματικού πειραματισμού), τα οποία, καταβάλλεται κάθε δυνατήπροσπάθεια ώστε να γεφυρώσουν το επίπεδο διδασκαλίας και εξέτασης της Φυσικής στην Ελλάδα με τηνφιλοσοφία και τον προσανατολισμό των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής.

Οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» διεξάγονται κάθε χρόνο με την ευθύνη του Τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α.και της ΕΕΦΕΕ σε σχολεία όλης της χώρας, μετά από έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) και του Υπουργείου Παιδείας, με διαφάνεια και δημοσιοποίηση θεμάτων και λύσεων, σύμφωνα μετην επιστημονική και εκπαιδευτική δεοντολογία και στη βάση της εθελοντικής και αφιλοκερδούς συνεισφο-ράς των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν

Συνοδοί της ομάδας ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμηκαι την Εκπαίδευση (Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.) Γεώργιος Τόμπρας και ο κ. Χάρης Νικολάου, τριτοετής φοιτητής του Ε.Μ.Π.,ο οποίος είχε λάβει Χάλκινο Μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 στο Τόκυο.

Η επιστημονική/οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Αριστοτέλης» του Τμήματος Φυσι-κής του ΕΚΠΑ και της Ε.Ε.Φ.Ε.Ε., συγχαίρει όλους τους μαθητές της ομάδας και ευχαριστεί τους πολύτιμουςχορηγούς

DESMOS Non – Profit Foundation (https://www.desmos.org/ )

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής και μετακίνησης, αντιστοίχως, χωρίς την συμβολή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικής 2026.

tinanantsou.blogspot.gr