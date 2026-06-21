Αυτή είναι μια τεράστια είδηση για το μέλλον των ημιαγωγών και της παγκόσμιας τεχνολογίας, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση από το εργαστήριο στη γραμμή παραγωγής για τα τρανζίστορ της επόμενης γενιάς σύμφωνα με το έγκυρο freegr.gr!

Η ανακοίνωση έγινε στο συνέδριο 2026 IEEE/JSAP Symposium on VLSI Technology and Circuits και λύνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε η βιομηχανία chip: πώς θα αντικατασταθεί το πυρίτιο όταν φτάσει στα φυσικά του όρια.

Γιατί αυτή η συνεργασία είναι ιστορική;

Μέχρι σήμερα, τα τρανζίστορ από 2D υλικά (όπως τα δισχαλκογονίδια μετάλλων μετάπτωσης - TMDs, π.χ. $MoS_2$ και $WSe_2$) κατασκευάζονταν κυρίως σε μικρά, πειραματικά εργαστήρια, σε μικρές επιφάνειες και με παλιές μεθόδους.

Η σύμπραξη των τριών «γιγάντων» —του ερευνητικού κέντρου imec, του κορυφαίου κατασκευαστή chip TSMC και του μονοπωλίου των μηχανημάτων λιθογραφίας ASML— κατάφερε να φέρει αυτά τα υλικά στα στάνταρ της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής.

Τα 3 Κλειδιά της Επιτυχίας:

Wafers των 300 mm: Είναι το standard μέγεθος που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργστάσια (fabs). Η επιτυχής ενσωμάτωση των 2D υλικών σε τέτοια κλίμακα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει ριζικά η υποδομή των εργοστασίων.

Βήμα (Pitch) 50 nm: Το Contacted Poly Pitch (CPP) των 50 nm (η απόσταση δηλαδή μεταξύ των επαφών των τρανζίστορ) επιτεύχθηκε για πρώτη φορά σε 2D υλικά χρησιμοποιώντας συμβατική EUV λιθογραφία (Single-patterning) της ASML. Αυτό αποδεικνύει ότι τα τρανζίστορ μπορούν να «στριμωχτούν» σε απίστευτα μικρές διαστάσεις χωρίς να χάσουν την απόδοσή τους.

Συνύπαρξη nFET και pFET (CMOS): Κατάφεραν να ενσωματώσουν n-type ($MoS_2$) και p-type ($WSe_2$) τρανζίστορ στο ίδιο wafer με εξαιρετική σταθερότητα και ποσοστό επιτυχίας (yield) που αγγίζει το 94%.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το μέλλον;

Όταν το πυρίτιο (Si) γίνεται υπερβολικά λεπτό, τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να «δραπετεύουν» (leakage current), προκαλώντας υπερθέρμανση και πτώση της απόδοσης. Τα 2D υλικά έχουν πάχος μόλις λίγων ατόμων, επιτρέποντας στο gate (την πύλη του τρανζίστορ) να ελέγχει απόλυτα τη ροή του ρεύματος, ακόμα και σε αδιανόητα μικρά μεγέθη (κάτω από τα 1-2 νανόμετρα).

Το αποτέλεσμα: Chips με δραματικά χαμηλότερη καταγραφή ενέργειας (σχεδόν μηδενική απώλεια ρεύματος όταν είναι κλειστά), πολύ υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας και τεράστια υπολογιστική ισχύ, ιδανικά για την επόμενη φάση του AI και των υπερυπολογιστών.

Αν και η εμπορική τους χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα (όπως smartphones ή CPUs) αναμένεται προς τη δεκαετία του 2030, το συγκεκριμένο επίτευγμα αποδεικνύει ότι ο «διάδοχος του πυριτίου» είναι πλέον κατασκευαστικά εφικτός

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