2026-06-23 07:02:11
Φωτογραφία για Τούρκος υπουργός Μεταφορών: Η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία υπό εξέταση.
Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, δήλωσε ότι η προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει την Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται επί του παρόντος σε τεχνική αξιολόγηση και αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του Βασιλείου ως περιφερειακού κόμβου διανομής και logistics που συνδέει τις κύριες παγκόσμιες εμπορικές οδούς.Ο υπουργός σημείωσε ότι η σηματοδότηση, τα sidirodromikanea
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