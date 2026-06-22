2026-06-22 21:59:57
Φωτογραφία για Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που θα κατασκευαστεί στην Ινδία αναμένεται να είναι έτοιμο το 2027.
Φωτογραφία: BEMLΗ BEML, η ινδική κρατική εταιρεία που κατασκευάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που αναπτύχθηκε τοπικά, εκτιμά ότι το πρωτότυπο θα είναι έτοιμο στις αρχές του επόμενου έτους. Το τρένο B28 πρόκειται να δοκιμαστεί στον διάδρομο Βομβάης-Αχμενταμπάντ, όπου οι πρώτες εμπορικές υπηρεσίες έχουν προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2027 στο τμήμα Σουράτ-Βάπι.Η Ινδία κάνει ένα ακόμη sidirodromikanea
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