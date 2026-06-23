Εύκολος τρόπος για να βάψετε και να αλλάξετε όψη σε άστρωτα τσιμεντένια δάπεδα εξωτερικών χώρων. Ταυτόχρονα είναι μια επιλογή σαφώς πολύ πιο οικονομική σε σχέση με την επίστρωση, ιδανική για το ενδιάμεσο διάστημα έως το δάπεδο να επενδυθεί με πλάκες ή πέτρες, για εξοχικά σπίτια περιστασιακής διαμονής ή για νοικιασμένα σπίτια όπου δεν μπορούν να γίνουν μόνιμες παρεμβάσεις.Τι θα χρειαστείτε1) Χρώματα σπρέϊ σε τουλάχιστον 2 αποχρώσειςΚαταλληλότερα τα ακρυλικά χρώματα σε σπρέϊ για γκράφιτι. Έχουν ιδιαίτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμεντένιες επιφάνειες και σε μεγάλα χρωματοπωλεία θα τα βρείτε σε πλήρες χρωματολόγιο.2) Πλαστικό Καλούπι τσιμέντου για κατασκευή μονοπατιών κήπου3) Διαφανές Βερνίκι πέτραςΕπιλέξτε ένα ποιοτικό προϊόν στεγανοποίησης και προστασίας πέτρινων-τσιμεντένιων επιφανειών πλήρους απορρόφησης, που δεν θα αφήνει δηλαδή "φιλμ" πάνω στην επιφάνεια του τσιμέντου, ενώ ταυτόχρονα θα τονίζει τα χρώματα.Η διαδικασία Στάδιο 1: Αρχικά καθαρίστε πολύ καλά με σκληρή βούρτσα το τσιμεντένιο δάπεδο ώστε να μην υπάρχουν στην επιφάνειά του σκόνες, λίπη κλπ. Αφήστε να στεγνώσει πολύ καλά πριν ξεκινήσετε το βάψιμο.Στάδιο 2: Ξεκινήστε τοποθετώντας το καλούπι -από την πλευρά που εφάπτεται πλήρως στο δάπεδο- στην πρώτη γωνία-άκρη του δαπέδου.Χρωματίστε τα κενά σημεία - σχήματα του καλουπιού με το σπρέϋ, χρησιμοποιώντας εναλλάξ τις αποχρώσεις που έχετε επιλέξει και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο σε όλο το δάπεδο, επανατοποθετώντας διαδοχικά το καλούπι.Στάδιο 3: Αφού στεγνώσει το χρώμα απλώστε με ρολό βαψίματος το προστατευτικό βερνίκι και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει, χωρίς να το πατήσετε, τουλάχιστον 12 ώρες ή ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.Χρηστικές πληροφορίεςΓια τα καλούπια- Καλούπια τσιμέντου για μονοπάτια θα βρείτε στην αγορά σε διάφορα σχέδια - τιμές. Για τη συγκεκριμένη σύγκριση η ποιότητα δεν ενδιαφέρει τόσο, αφού δεν θα επιβαρυνθούν από τη χρήση τσιμέντου.- Με χαρτόνι μακέτας μπορούν να δημιουργηθούν αυτοσχέδια καλούπια αυτής της μορφής, για τη συγκεκριμένη χρήση. Σχεδιάστε αρχικά το σχήματα με μολύβι σε ένα πρόχειρο κοινό χαρτόνι, κάντε τις δοκιμές και τις διορθώσεις σας μέχρι να σας ικανοποιεί πλήρως ο τελικός σχηματισμός και στην συνέχεια μεταφέρετε το οριστικό σχέδιο στο χαρτόνι μακέτας και κόψτε το εσωτερικά με κοπίδι. Θα πρέπει απλά να χρησιμοποιηθεί χαρτόνι που να διαθέτει ένα σχετικό πάχος, ώστε να είναι εύκολη η μετακίνησή του επάνω στην επιφάνεια του δαπέδου.Για τα χρώματα- Η επιλογή-συνδυασμός των χρωμάτων είναι παραπάνω από το μισό της επιτυχίας του τελικού αποτελέσματος. Επιλέξτε 2-3 χρώματα σε σπρέϊ που μπορεί να είναι παρεμφερή ή και να δημιουργούν αντίθεση μεταξύ τους. Η επιλογή των χρωμάτων εξαρτάται και από τον χώρο αφού πχ σε κήπους - αυλές εξοχικών σπιτιών πολύ όμορφες είναι τόσο οι φυσικές όσο και πιο έντονες αποχρώσεις, σε ένα νησιώτικο σπίτι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργηθεί με άσπρο ή γκρι και αποχρώσεις του μπλε κλπ.- Αμέσως μετά την εφαρμογή του σπρέϊ και πριν το χρώμα στεγνώσει μπορείτε με ένα στεγνό πινέλο να δημιουργήσετε πάνω στο χρώμα κατά τόπους ελαφρές ανομοιομορφίες και υφή, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει ακόμη περισσότερο με κανονικό πλακόστρωτο.- Το χρώμα του κενού ανάμεσα στα χρωματισμένα σχήματα, στο τελικό αποτέλεσμα, είναι προφανές πως είναι το αρχικό χρώμα του δαπέδου.Αν λοιπόν χρειάζεται, πριν ξεκινήσετε με τα σχήματα, βάψτε ολόκληρο το δάπεδο με τσιμεντόχρωμα ή ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους. Το άσπρο είναι το καταλληλότερο για την συγκεκριμένη χρήση αφού ταιριάζει αισθητικά με όποιες αποχρώσεις και αν επιλέξετε για τον χρωματισμό των σχημάτων του καλουπιού.- Αν αυτό σας αρέσει ή πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο στο χώρο μπορεί ασφαλώς να χρησιμοποιηθεί και ένα μόνο χρώμα, σε συνδυασμό με το βασικό «φόντο» της τσιμεντένιας επιφάνειας.- Με το βάψιμο τσιμεντένιου δαπέδου σε εξωτερικούς χώρους είναι αυτονόητο ότι δεν δημιουργείται ένα αποτέλεσμα με διάρκεια αντοχής αντίστοιχη μιας κανονικής πλακόστρωσης. Όμως με την χρήση καλής ποιότητας χρωμάτων αυτά θα διατηρηθούν ανεξίτηλα για πολύ μεγάλο διάστημα και με ένα κόστος κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με οποιοδήποτε τύπο επένδυσης δαπέδου με άλλα υλικά.Πριν ξεκινήσετε- Πριν αρχίσετε να βάφετε κάντε έναν υπολογισμό με βάση το μέγεθος του καλουπιού για το πόσες φορές "χωρά" στο δάπεδο, κατά μήκος και πλάτος, ώστε αν χρειάζεται στις άκρες να τοποθετήσετε εντός του τσιμέντου ένα μέρος και όχι ολόκληρο το καλούπι. Έτσι το τελικό σχέδιο θα είναι σχετικά συμμετρικό, χωρίς να τελειώνει άκομψα σε κάποια από τις εξωτερικές πλευρές.Εναλλακτικoί τρόποι βαψίματος- Ένας εναλλακτικός τρόπος για να δημιουργήσετε την ψευδαίσθηση πλακόστρωτου σε ένα τσιμεντένιο δάπεδο είναι να δουλέψετε χρησιμοποιώντας προστατευτική ταινία βαψίματος. Απλώς δημιουργείστε με αυτή τα σχήματα που θέλετε και στην συνέχεια βάψτε με το σπρέϊ τα κενά και αφαιρέστε την ταινία όταν το χρώμα στεγνώσει.Με την χρήση της ταινίας μπορείτε να δημιουργήσετε και συμμετρικά και όχι ακανόνιστα σχήματα, δίνοντας πχ σε ένα τσιμεντένιο δάπεδο όψη πλακόστρωσης με τετράγωνες πλάκες.- Πάνω σε ένα βαμμένο τσιμεντένιο δάπεδο, με το βασικό χρώμα, μπορούν ακόμη και χωρίς χρήση ταινίας ή άλλων υλικών - εργαλείων, να σχεδιαστούν ακανόνιστα και διαφορετικού μεγέθους σχήματα με ένα λεπτό πινέλο και στην συνέχεια να βαφτούν και αυτά στην επιθυμητή απόχρωση.- Το καλούπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να σχεδιάσετε με κιμωλία ή λεπτό πινέλο τα σχήματά του πάνω στην επιφάνεια του τσιμέντου και στην συνέχεια να τα βάψετε επίσης με πινέλο και ακρυλικό χρώμα ή τσιμεντόχρωμα. Αυτός είναι ο τρόπος που δημιουργεί το πιο πετυχημένο και πειστικό αποτέλεσμα όψης παραδοσιακού δαπέδου σε λευκό - γρι ή λευκό- μπλε.- Ένας ακόμη τρόπος για να δώσετε σε άστρωτα τσιμεντένια δάπεδα πολύ ιδιαίτερη όψη είναι το βάψιμο με stencils σε γεωμετρικά σχέδια.Διαβάστε επίσης:Βάψιμο δαπέδων:Τσιμέντο, Παρκέ, ΠλακάκιαΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposetoSHARE