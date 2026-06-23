Νέα Ζηλανδία: Κλέφτες έκλεισαν τη σιδηροδρομική γραμμή του Γουέλινγκτον έξι φορές μέσα σε έναν μήνα.
2026-06-23 06:49:41
Σήματα, καλώδια και εναέριες γραμμές κλέβονται ολοένα και περισσότερο από το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ουέλινγκτον, προκαλώντας επανειλημμένες καθυστερήσεις και κλείσιμο γραμμών για τους επιβάτες.Η KiwiRail και η αστυνομία προτρέπουν το κοινό να αναφέρει ύποπτες συμπεριφορές, καθώς οι κλοπές σιδηροδρομικών υποδομών συνεχίζουν να διαταράσσουν τις υπηρεσίες.Ο γενικός διευθυντής του μετρό του sidirodromikanea
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