2026-06-23 06:49:41
Φωτογραφία για Νέα Ζηλανδία: Κλέφτες έκλεισαν τη σιδηροδρομική γραμμή του Γουέλινγκτον έξι φορές μέσα σε έναν μήνα.
Σήματα, καλώδια και εναέριες γραμμές κλέβονται ολοένα και περισσότερο από το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ουέλινγκτον, προκαλώντας επανειλημμένες καθυστερήσεις και κλείσιμο γραμμών για τους επιβάτες.Η KiwiRail και η αστυνομία προτρέπουν το κοινό να αναφέρει ύποπτες συμπεριφορές, καθώς οι κλοπές σιδηροδρομικών υποδομών συνεχίζουν να διαταράσσουν τις υπηρεσίες.Ο γενικός διευθυντής του μετρό του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Αίτημα Αγγελούδη για παράταση ωραρίου λειτουργίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Αίτημα Αγγελούδη για παράταση ωραρίου λειτουργίας.
Τούρκος υπουργός Μεταφορών: Η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία υπό εξέταση.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τούρκος υπουργός Μεταφορών: Η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία υπό εξέταση.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κίνα: Κατασκευάζεται η μεγαλύτερη θαλάσσια σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο – Ταχύτητα 350 χλμ./ώρα!
Κίνα: Κατασκευάζεται η μεγαλύτερη θαλάσσια σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο – Ταχύτητα 350 χλμ./ώρα!
Τούρκος υπουργός Μεταφορών: Η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία υπό εξέταση.
Τούρκος υπουργός Μεταφορών: Η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία υπό εξέταση.
Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον Σον Μπέρτον – Φόρος τιμής στον μηχανοδηγό του Μπέντφορντ.
Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον Σον Μπέρτον – Φόρος τιμής στον μηχανοδηγό του Μπέντφορντ.
Το ελβετικό θαύμα των Άλπεων: 17 χρόνια για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο.
Το ελβετικό θαύμα των Άλπεων: 17 χρόνια για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο.
Σοκ στη Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων με έναν νεκρό και 89 τραυματίες.
Σοκ στη Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων με έναν νεκρό και 89 τραυματίες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
isosilybin B, ένα ισχυρότατο μόριο του γαϊδουράγκαθου που εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη!
isosilybin B, ένα ισχυρότατο μόριο του γαϊδουράγκαθου που εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη!
Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που θα κατασκευαστεί στην Ινδία αναμένεται να είναι έτοιμο το 2027.
Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που θα κατασκευαστεί στην Ινδία αναμένεται να είναι έτοιμο το 2027.
Υπάρχουν 17 διακριτά στοιχειώδη σωματίδια ή μήπως 995,5;
Υπάρχουν 17 διακριτά στοιχειώδη σωματίδια ή μήπως 995,5;
O Αϊνστάιν και οι κβαντικές επαναστάσεις
O Αϊνστάιν και οι κβαντικές επαναστάσεις
Κάλεσμα προέδρου ΔΣ Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης φαρμακοποιών
Κάλεσμα προέδρου ΔΣ Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης φαρμακοποιών