2026-06-22 22:03:07
Φωτογραφία για isosilybin B, ένα ισχυρότατο μόριο του γαϊδουράγκαθου που εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη!
Οι σπόροι του γαϊδουράγκαθο/Silybum marianum περιέχουν silymarin, ένα μείγμα μορίων που ονομάζονται flavonolignans – (αυτό βέβαια είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν έστω και μικρή επαφή με τα βότανα)

Το πιο άφθονο από αυτά τα μόρια είναι η silybin/σιλυβίνη.

Ήταν η ουσία πρώτη που χαρακτηρίστηκε και, φυσικά, έγινε η πιο μελετημένη από όλες τις ενώσεις της silymarin/σιλυμαρίνης.

Ωστόσο, η σιλυμαρίνη δεν αποτελείται μόνο από σιλυβίνη.

Λιγότερο άφθονες ενώσεις κρύβονται σε κοινή θέα, για παράδειγμα η ισοσιλυβίνη Β, η οποία συνήθως είναι λιγότερο από το 5%.

Μελέτες λοιπόν, υπέδειξαν ότι η ισοσιλυβίνη Β έχει επιλεκτικές αντικαρκινικές ιδιότητες, ξεπερνώντας μερικές φορές τη σιλυβίνη.

Αυτή ήταν η αφορμή για συγκεκριμένη έρευνα –  να συγκρίνουν οι επιστήμονες την isosilybin B (IB),

την silybin (SB) και την ολική silymarin (SM) σε άμεση αντιπαράθεση σε καρκινικά κύτταρα του ήπατος και σε μη καρκινικά ηπατοκύτταρα!...συνέχεια του άρθρου μου: botanologia.gr
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