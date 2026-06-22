2026-06-22 22:03:07

Οι σπόροι του γαϊδουράγκαθο/Silybum marianum περιέχουν silymarin, ένα μείγμα μορίων που ονομάζονται flavonolignans – (αυτό βέβαια είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν έστω και μικρή επαφή με τα βότανα)



Το πιο άφθονο από αυτά τα μόρια είναι η silybin/σιλυβίνη.



Ήταν η ουσία πρώτη που χαρακτηρίστηκε και, φυσικά, έγινε η πιο μελετημένη από όλες τις ενώσεις της silymarin/σιλυμαρίνης.



Ωστόσο, η σιλυμαρίνη δεν αποτελείται μόνο από σιλυβίνη.



Λιγότερο άφθονες ενώσεις κρύβονται σε κοινή θέα, για παράδειγμα η ισοσιλυβίνη Β, η οποία συνήθως είναι λιγότερο από το 5%.



Μελέτες λοιπόν, υπέδειξαν ότι η ισοσιλυβίνη Β έχει επιλεκτικές αντικαρκινικές ιδιότητες, ξεπερνώντας μερικές φορές τη σιλυβίνη.



Αυτή ήταν η αφορμή για συγκεκριμένη έρευνα – να συγκρίνουν οι επιστήμονες την isosilybin B (IB),



την silybin (SB) και την ολική silymarin (SM) σε άμεση αντιπαράθεση σε καρκινικά κύτταρα του ήπατος και σε μη καρκινικά ηπατοκύτταρα!...συνέχεια του άρθρου μου: botanologia.gr



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ