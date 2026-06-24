2026-06-24 20:55:54
Φωτογραφία για Hellenic Train : Με καθυστέρηση 12 λεπτών η αμαξοστοιχία 1327 Κιάτο – Πειραιάς.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) παρουσίασε βλάβη σε καλώδιο γείωσης, κατά τη διέλευσή της από την περιοχή του Πύργου Βασιλίσσης.Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας προέβη άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να αποκαταστήσει τη βλάβη.Το δρομολόγιο συνεχίστηκε κανονικά με πορεία προς τον Σταθμό Ρέντη, όπου sidirodromikanea
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