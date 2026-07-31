2026-07-31 12:02:24
Φωτογραφία για Hellenic Train: Σε εξέλιξη οι δυναμικές δοκιμές του πρώτου Blues IC και άφιξη του δεύτερου συρμού στην Ελλάδα.
 Η Hellenic Train, πιστή στις δεσμεύσεις της και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ανακοινώνει την έναρξη των δυναμικών δοκιμών του πρώτου νέου υβριδικού συρμού Intercity Blues IC στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η μεταφορά του δεύτερου συρμού από την Ιταλία προς τη Θεσσαλονίκη.Ο πρώτος συρμός αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουλίου 2026 και έφθασε στην Ελλάδα sidirodromikanea
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