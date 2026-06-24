





Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται να δρομολογούνται στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το «Buongiorno» δεν θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του MEGA την επόμενη σεζόν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση έχει ληφθεί κυρίως για οικονομικούς λόγους, με την εκπομπή να ολοκληρώνει την πορεία της έπειτα από δύο τηλεοπτικές χρονιές στον αέρα. Το «Buongiorno» έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2024 με τη Φαίη Σκορδά στο τιμόνι, αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές του σταθμού στην πρωινή ζώνη.

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η εκπομπή αναμένεται να ρίξει αυλαία τις προσεχείς ημέρες, ενώ παράλληλα στο MEGA βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος της νέας σεζόν.

Την ίδια ώρα, ερωτηματικό παραμένει το επαγγελματικό μέλλον της Φαίης Σκορδά, καθώς δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το Μεγάλο Κανάλι ή αν θα εξετάσει άλλες προτάσεις για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Πηγή: tvnea.com