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Η εκπομπή «Συνάντηση», με την Άντζελα Τσιφτσή, φιλοξενεί τον διεθνούς φήμης Φυσικό Υψηλών Ενεργειών και Ακαδημαϊκό Δημήτρη Νανόπουλο.Σε μία εκ βαθέων συνέντευξη, ο Δημήτρης Νανόπουλος ανατρέχει στην εντυπωσιακή επιστημονική του διαδρομή, από τις Μεγάλες Ενοποιημένες Θεωρίες έως τη Θεωρία Χορδών, την Υπερσυμμετρία, την Κοσμολογία, τη Σκοτεινή Ύλη, την Κβαντική Βιολογία και τη μελέτη της συνείδησης, φωτίζοντας τα μεγάλα επιστημονικά ερωτήματα που τον απασχολούν εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια.Μεταξύ άλλων, μιλά για τη σημαντικότερη –κατά τον ίδιο– επιστημονική του συμβολή, το μοντέλο Flipped SU(5), τις συνεργασίες του με κορυφαίους φυσικούς, όπως οι John Ellis, Sheldon Glashow και Steven Weinberg, καθώς και για τα χρόνια που έζησε από κοντά τη «χρυσή εποχή» της Θεωρητικής Φυσικής στο CERN, στο Harvard και στο Texas A&M University.Παράλληλα, σχολιάζει τις αλλαγές στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τις διαφορές ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική ερευνητική κουλτούρα, τη σχέση θεωρίας και πειράματος, αλλά και τις μεγάλες επιστημονικές προκλήσεις του μέλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κβαντική Βιολογία και την συνείδηση.Ο Δημήτρης Νανόπουλος εξηγεί γιατί θεωρεί ότι η σκέψη κι η συνείδηση αποτελούν αντικείμενο κβαντικής προσέγγισης του εγκεφάλου και αναλύει τι θα σήμαινε μια τέτοια εξέλιξη για την κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης.Η συζήτηση αποκτά έντονο φιλοσοφικό χαρακτήρα όταν αναφέρεται στον «Κβαντικό Σίσυφο», το έργο ζωής του, εμπνευσμένο από τον «Μύθο του Σισύφου» του Albert Camus, μέσα από το οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει μαθηματικά το «παράλογο». Μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τους θεμελιώδεις νόμους του Σύμπαντος; Βρίσκεται η ουσία της επιστήμης στις οριστικές απαντήσεις ή στην αδιάκοπη αναζήτησή τους;«Συνάντηση» με τον Δημήτρη Νανόπουλο.