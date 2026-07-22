





Στον όμιλο του ΑΝΤ1 οδεύει, σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, καθώς οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παρουσιαστής έχει ήδη δώσει τα χέρια για τη συνεργασία του με τον Ρυθμό 94.9, όπου θα αναλάβει την πρωινή ζώνη. Η νέα εκπομπή δεν θα αποτελεί συνέχεια του Mappes Show, αλλά θα πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο project, διαμορφωμένο αποκλειστικά πάνω στην προσωπικότητα και το ύφος του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τις υπογραφές να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι επαφές για την τηλεοπτική του παρουσία στον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, υπάρχει συμφωνία ώστε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να ενταχθεί στην ομάδα του «Πρωινού» στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν ακόμη πέσει οι τελικές υπογραφές.

Εφόσον ολοκληρωθούν και τυπικά οι δύο συμφωνίες, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα επιστρέψει δυναμικά στον όμιλο ΑΝΤ1, συνδυάζοντας καθημερινή παρουσία τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Πηγή: tvnea.com