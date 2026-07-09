





Κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει στο παρασκήνιο του ΑΝΤ1, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει δεχθεί πρόταση από τον σταθμό προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα του «Πρωινού» τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε κύκλο επαφών, με στόχο να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συνεργασίας. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, οι συζητήσεις συνεχίζονται σε θετικό κλίμα.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποτελεί ένα από τα πιο έμπειρα πρόσωπα της ψυχαγωγικής τηλεόρασης και η πιθανή ένταξή του στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την εκπομπή ενόψει της νέας σεζόν.

Προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς ο ΑΝΤ1 ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του για το νέο πρόγραμμα.

Πηγή: tvnea.com