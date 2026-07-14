2026-07-14 11:48:08

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν για την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», η Αναστασία Γιάμαλη επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια νέα ανάρτηση.



Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέλεξε να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του Instagram, ευχαριστώντας όσους τη στήριξαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στέλνοντας το δικό της μήνυμα μετά το τέλος της εκπομπής.



«Δεύτερη σεζόν «Εξελίξεις Τώρα» με ενημέρωση όπως την αντιλαμβανόμαστε, με δημοσιογραφία που λέει τα πράγματα με τ’ όνομα τους.



Με την πιο πολύτιμη ομάδα. Ευγνώμων. Ήταν τιμή μας που στα μεγάλα γεγονότα μας προτιμήσατε. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!», έγραψε η Αναστασία Γιάμαλη.



Πηγή: tvnea.com



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