Ωρα για... εκκαθαρίσεις στη Μάντσεστερ

2026-06-28 09:55:34

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος άρχισε και είναι ώρα για... εκκαθαρίσεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αγωνιστικά η ομάδα δεν πηγαίνει καλά καθώς η απόδοσή της έχει πολλά σκαμπανεβάσματα: έμεινε εκτός συνέχειας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αφού τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της στο Τσάμπιονς Λιγκ, δεν συνεχίζει ούτε στο Λιγκ Καπ και οι στόχοι της είναι το κύπελλο και η παρουσία στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ Λιγκ. Ο Έρικ,Τεν Χαγκ θα ήθελε να δει τη Γιουνάιτεντ να ενιχύεται κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενώ ελπίζει στην απομάκρυνση αρκετών παικτών, τους οποίους δεν υπολογίζει. Ήδη ο Ντόνι Φαν Ντε Μπεκ άφησε το «Ολντ Τράφορντ», με την αλλαγή του χρόνου, και θα συνεχίσει με τη μορφή δανεισμού στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ στον σύλλογο ελπίζουν οτι θα έχουν προτάσεις για τους Ραφαέλ Βαράν, Άντονι Μαρσιάλ, Κασεμίρο και Τζέιντον Σάντσο. Από το περασμένο καλοκαίρι, εξάλλου, είχε ανοίξει η πόρτα της εξόδου και ο Τεν Χαγκ θέλει να διώξει και άλλους, ώστε να πάρει νέους παίκτες, ελπίζοντας ότι θα αλλάξει την εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο.

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