2026-06-27 17:55:47

Πολύ περιορισμένος ήταν ο αριθμός των συνταγών για Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) που εκτελέστηκαν από τα φαρμακεία που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας σύμφωνα με άρθρο του Προέδρου του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θάνου Κουτσούκη ο οποίος κάνει λόγο για αποτυχία του νέου συστήματος διάθεσης των ΦΥΚ.



Κι αν αυτά τα στοιχεία δεν σημαίνουν οπωσδήποτε «αποτυχία» του συστήματος με τη λογική ότι, όπως έχει επανειλημμένα αναφέρει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς, χρειάζεται χρόνος να «περπατήσει», όπως πρέπει, το όλο σύστημα που πράγματι έδωσε προτεραιότητα στην κατ’ οίκον αποστολή αφήνοντας πίσω τα φαρμακεία, υπάρχει κάτι άλλο που, εφόσον ισχύει, είναι οπωσδήποτε τεράστιο ζήτημα που δεν πρέπει να περάσει κάτω από τα ραντάρ τόσο των φαρμακοποιών όσο και των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.



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