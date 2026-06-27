2026-06-27 14:50:56
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Προσοχή! “Μαϊμου” site μιμείται το επίσημο site της Αστυνομίας

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προσοχή! Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επιχειρώντας την υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι επιτήδειοι έχουν προβεί στη δημιουργία παραπλανητικής ιστοσελίδας, η οποία μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και χρησιμοποιείται για την εξαπάτηση πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Ειδικότερα, οι επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με διεύθυνση astynomiiia.cc, η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία.

Καλούνται οι πολίτες:

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην εν λόγω ιστοσελίδα,να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής,να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια,να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά η www.astynomia.gr και οι πολίτες πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.



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