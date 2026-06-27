2026-06-27 17:24:49
Φωτογραφία για Ζέτα Μακρυπούλια: Η ανάρτηση μετά το φινάλε του «Ρουκ Ζουκ» που άναψε φωτιές για το μέλλον της



Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια μετά το φινάλε του «Ρουκ Ζουκ» άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από το τηλεοπτικό της μέλλον. Αν και το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι ολοκλήρωσε ακόμη μία σεζόν στον ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια απέφυγε να δώσει το καθιερωμένο ραντεβού με το κοινό για τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.



Το τελευταίο διάστημα, οι εξελίξεις στον ΑΝΤ1, οι αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο και οι εκκρεμότητες γύρω από τον σχεδιασμό της νέας σεζόν έχουν δημιουργήσει αρκετά ερωτήματα για το μέλλον αρκετών παραγωγών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το «Ρουκ Ζουκ», με τις οριστικές αποφάσεις να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί.



Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια ήρθε να πυροδοτήσει νέα σενάρια. Η ίδια ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν την εκπομπή τα τελευταία χρόνια, ενώ επέλεξε να κλείσει το μήνυμά της με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη.



«Μια ακόμη χρονιά γεμάτη @roukzouk.official έφτασε στο τέλος της! ✨ Εννέα ολόκληρα χρόνια, εννέα κύπελα! Άπειρες ομάδες, πάνω από 1500 επεισόδια! Το ευχαριστώ είναι πλέον λίγο, όμως δεν υπάρχει κάτι πιο κατάλληλο για όλη αυτή την αγάπη που έχουμε λάβει! Εμείς μέσα από αυτό το παιχνίδι γίναμε και πάλι παιδιά και διασκεδάσαμε πολυυυυ! Ελπίζουμε το ίδιο και για όλους εσάς! Καλό καλοκαίρι! tvnea

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