Υπάρχουν εκδηλώσεις που απλώς δεν χάνονται. Αυτή είναι μία από αυτές!Με μεγάλη χαρά θα βρεθώ στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Dimitri Nanopoulos/Δημήτρης Νανόπουλος, «Ο Κβαντικός Μύθος του Σισύφου – Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου».Ο διακεκριμένος καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος επιστήμονας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς παγκοσμίως, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο Texas A&M University, με τεράστια προσφορά στη Θεωρητική Φυσική, την Κοσμολογία και τη Σωματιδιακή Φυσική.Κάθε φορά που έχω την τύχη να τον ακούω ή να συζητώ μαζί του, νιώθω πραγματικά ότι ανάβει ένα φως μέσα στο μυαλό μου. Έχει αυτό το σπάνιο χάρισμα να κάνει τις πιο δύσκολες έννοιες να μοιάζουν συναρπαστικές και προσιτές σε ολους, να σε παρακινεί να σκεφτείς τον κόσμο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.Δεν χάνω αυτες τις εκδηλωσεις ποτε! Είναι από εκείνες τις συναντήσεις που δεν σου προσφέρουν απλώς γνώση, σου ανοίγουν νέους ορίζοντες στη σκεψη σου.Αν αγαπάτε την φυσική, αν θέλετε να προβληματιστείτε για τα μεγάλα ερωτήματα του Σύμπαντος και δείτε τη δύναμη της ανθρώπινης σκέψης, σας προτρέπω να πάτε σε αυτή την παρουσίαση. Είμαι βέβαιη ότι θα φύγετε πλουσιότεροι σε ιδέες και έμπνευση.Ραντεβού λοιπον στην παρουσίαση του «Κβαντικού Μύθου του Σισύφου». Εγώ θα είμαι εκεί!Εκδόσεις Πατάκη-Patakis PublishersDimitri Nanopoulos/Δημήτρης Νανόπουλος

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