2026-06-27 15:28:49
Φωτογραφία για Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Νανόπουλου





Υπάρχουν εκδηλώσεις που απλώς δεν χάνονται. Αυτή είναι μία από αυτές!

Με μεγάλη χαρά θα βρεθώ στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Dimitri Nanopoulos/Δημήτρης Νανόπουλος, «Ο Κβαντικός Μύθος του Σισύφου – Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου».

Ο διακεκριμένος καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος επιστήμονας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς παγκοσμίως, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο Texas A&M University, με τεράστια προσφορά στη Θεωρητική Φυσική, την Κοσμολογία και τη Σωματιδιακή Φυσική.

Κάθε φορά που έχω την τύχη να τον ακούω ή να συζητώ μαζί του, νιώθω πραγματικά ότι ανάβει ένα φως μέσα στο μυαλό μου. Έχει αυτό το σπάνιο χάρισμα να κάνει τις πιο δύσκολες έννοιες να μοιάζουν συναρπαστικές και προσιτές σε ολους, να σε παρακινεί να σκεφτείς τον κόσμο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.


Δεν χάνω αυτες τις εκδηλωσεις ποτε! Είναι από εκείνες τις συναντήσεις που δεν σου προσφέρουν απλώς γνώση, σου ανοίγουν νέους ορίζοντες στη σκεψη σου.

Αν αγαπάτε την φυσική, αν θέλετε να προβληματιστείτε για τα μεγάλα ερωτήματα του Σύμπαντος και δείτε τη δύναμη της ανθρώπινης σκέψης, σας προτρέπω να πάτε σε αυτή την παρουσίαση. Είμαι βέβαιη ότι θα φύγετε πλουσιότεροι σε ιδέες και έμπνευση.

Ραντεβού λοιπον στην παρουσίαση του «Κβαντικού Μύθου του Σισύφου». Εγώ θα είμαι εκεί!

Εκδόσεις Πατάκη-Patakis Publishers

Dimitri Nanopoulos/Δημήτρης Νανόπουλος



#ΔημήτρηςΝανόπουλος #ΚβαντικήΦυσική #Επιστήμη #Βιβλίο #ΠαρουσίασηΒιβλίου #ΕκδόσειςΠατάκη #Κοσμολογία #Physics #QuantumPhysics
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
SOS- ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΜΑΙΜΟΥ site ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ- ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
SOS- ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΜΑΙΜΟΥ site ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ- ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.
Ζέτα Μακρυπούλια: Η ανάρτηση μετά το φινάλε του «Ρουκ Ζουκ» που άναψε φωτιές για το μέλλον της
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ζέτα Μακρυπούλια: Η ανάρτηση μετά το φινάλε του «Ρουκ Ζουκ» που άναψε φωτιές για το μέλλον της
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εγκατάσταση νέου ρομποτικού τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας
Εγκατάσταση νέου ρομποτικού τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας
Παρουσίαση του CARE FOR CARERS – Δελτίο Τύπου Διημερίδας
Παρουσίαση του CARE FOR CARERS – Δελτίο Τύπου Διημερίδας
Στον ΑΝΤ1 ο Άκης Παυλόπουλος – Χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Δημήτρη Οικονόμου
Στον ΑΝΤ1 ο Άκης Παυλόπουλος – Χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Δημήτρη Οικονόμου
TGV M: Εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας του νέου γαλλικού υπερτρένου
TGV M: Εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας του νέου γαλλικού υπερτρένου
ΕΡΤ3: Πρεμιέρα νέου κύκλου – «+άνθρωποι»
ΕΡΤ3: Πρεμιέρα νέου κύκλου – «+άνθρωποι»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΝΤΕΡΤΙ: Δείτε backstage υλικό από τα γυρίσματα του τρέιλερ
ΝΤΕΡΤΙ: Δείτε backstage υλικό από τα γυρίσματα του τρέιλερ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ 227- ΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ 227- ΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά «προειδοποίησαν» για τους σεισμούς και έσωσαν ζωές – Τι κύματα «έπιασαν»
Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά «προειδοποίησαν» για τους σεισμούς και έσωσαν ζωές – Τι κύματα «έπιασαν»
Εκλογές ΠΦΣ 2026: Την Κυριακή 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες – Οι 7 συνδυασμοί και η σημερινή διοίκηση
Εκλογές ΠΦΣ 2026: Την Κυριακή 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες – Οι 7 συνδυασμοί και η σημερινή διοίκηση