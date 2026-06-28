2026-06-28 09:39:12
Φωτογραφία για Ανακοίνωση της παράταξης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ αναφορικά με τις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου 2026
Τα τελευταία χρόνια δεν αλλάζουν μόνο οι οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί το ελληνικό φαρμακείο. Επιχειρείται να αλλάξει ο ίδιος ο χαρακτήρας του. Από χώρος επιστημονικής ευθύνης, προσωπικής σχέσης και φαρμακευτικής φροντίδας, καλείται σταδιακά να μετατραπεί σε μια ακόμη εμπορική δραστηριότητα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα το λειτούργημά μας.

Με αυτή την αγωνία αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη δημιουργία του «Μαζί για το Φαρμακείο». Μιας ακηδεμόνευτης προσπάθειας συνεργασίας και συμπόρευσης ανθρώπων με κοινές αρχές και αξίες, η οποία εκφράζεται και στις επικείμενες εκλογές του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτές. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαρκούς συνεργασίας μέσα στον κλάδο, αλλά και μιας ευρύτερης συμπόρευσης με την κοινωνία, για την υπεράσπιση του διαχρονικού ρόλου του ελληνικού φαρμακείου ως βασικού πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

  

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